Bonus 100 euro a gennaio 2025 per i dipendenti. Reddito e figli a carico, ecco a chi è destinato

Aggiornamenti in evidenza

«Domani porteremo in Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, un decreto legislativo che ci permetterà di erogare, nel mese di gennaio 2025, un'indennità di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro con coniuge e almeno un figlio a carico, oppure per le famiglie monogenitoriali con un unico figlio a carico». Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni nel suo intervento al tavolo con i sindacati.