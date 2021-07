Mercoledì 21 Luglio 2021, 07:41 - Ultimo aggiornamento: 09:34

I dati delle ricerche nazionali e internazionali rivelano quanto sia urgente un’azione di sistema per la crescita diffusa dell’educazione finanziaria anche alla luce del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e della crisi alle spalle e ancora in corso. Spesso le tematiche finanziarie sono comunicate in modo complesso e, oggi, è sempre più necessario affrontare in modo consapevole le scelte relative alle risorse economiche individuali, sia in termini di gestione del quotidiano sia nella prospettiva del risparmio e della protezione finanziaria, anche in considerazione degli effetti della pandemia sulla situazione patrimoniale delle famiglie e delle imprese. La sfida è movimentare parte dei 2.000 miliardi di risparmi fermi sui conti correnti, trasformando queste risorse in una formidabile leva di crescita per l’economia. E quindi anche di crescita della società. Puntare sui servizi di consulenza a tutto tondo per le famiglie sembra oggi la strada più appropriata da seguire. Proprio per favorire la diffusione delle conoscenze necessarie ad affrontare più consapevolmente la gestione del proprio denaro, il Messaggero propone ai suoi lettori questa sorta di nuovo “lessico finanziario” suddiviso in sei puntate settimanali con uscita il mercoledì e sino alla fine di agosto. Buona lettura.