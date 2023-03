Bielorussia, armi nucleari nella nuova Costituzione: Lukashenko sapeva della guerra russo-ucraina già nel 2021?

La Bielorussia dispiegherà armi nucleari russe. La decisione di Minsk e Mosca di schierare armi nucleari sul territorio del leader Lukashenko è stata presentata dal presidente russo Vladimir Putin come risposta all'intenzione della Gran Bretagna di fornire proiettili all'uranio impoverito all'Ucraina. C'è però un retroscena da analizzare e risalente al 2021.



La bozza, di quella che sarebbe diventata la nuova Costituzione della Bielorussia, tra le altre modifiche, aveva abrogato due importanti norme del documento precedente: la neutralità alla guerra da parte del Paese e dispiegamento delle armi nucleari sul territorio bielorusso.



Cosa sta succedendo

La scelta di Mosca e Minsk più che una contromossa, alla fornitura di prioettil iall'uranio impoverito a Kiev, sembrerebbe una scusante. Ma andiamo con ordine. Apparentemente, il ritorno delle armi nucleari in Bielorussia è stato preparato per più di un anno. E i primi passi in questa direzione furono compiuti non solo prima che gli inglesi decidessero di trasferire munizioni efficaci per carri armati alle forze armate ucraine, ma anche prima dell'inizio di un'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina.



La Costituzione «nucleare»

Innaniztutto bisogna partire da una premessa: Lukashenko, a quanto pare, considera il ritiro delle armi nucleari dalla Bielorussia negli anni '90 un grosso errore. Nel 2010, durante un viaggio di lavoro nella regione di Mozyr, disse di essere stato costretto a firmare un accordo appropriato sotto la pressione di Russia e Stati Uniti.

Allo stesso tempo, ha definito colpevoli le ex autorità bielorusse: «Credo che il ritiro delle armi nucleari dalla Bielorussia alle stesse condizioni in cui è stato effettuato a tempo debito dai nostri nazionalisti sia stato un errore crudele. Ho dovuto firmare questo accordo, perché non c'era nessun posto dove andare: sia la Russia che gli americani mi hanno fatto pressioni. Era impossibile, questa è la risorsa più grande (il nucleare, ndr.)».



Alla fine del 2021, si è saputo che la bozza della nuova Costituzione della Bielorussia, tra le altre modifiche, ha perso due importanti norme del documento precedente: il desiderio designato di neutralità e l'obiettivo precedentemente fissato di rendere il suo territorio «contrario al dispiegamento delle armi nucleari».

Per quanto riguarda il movimento costituzionalmente sancito verso la neutralità, il suo destino era chiaro già ad agosto, alla «grande discussione» di Lukashenko con i rappresentanti della stampa. Poi ha affermato senza mezzi termini di non essere in grado di garantire l'attuazione di questo paragrafo della legge fondamentale dello Stato: «Non c'è neutralità di fatto. Secondo la Costituzione noi siamo membri del blocco politico-militare CSTO». L'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO, ndr.) è un'alleanza militare creata il 15 maggio 1992 da sei nazioni appartenenti alla Comunità degli Stati Indipendenti: Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan.

Il politico bielorusso suggerì semplicemente di rimuovere dalla Costituzione la clausola che non è riuscito a garantire: «Pertanto, ci sono due opzioni: o determiniamo nella Costituzione che non siamo neutrali, o non scriviamo proprio nulla lì». Per qualche ragione, la terza opzione - garantire l'attuazione della Costituzione - non è stata nemmeno presa in considerazione.

Ma la decisione di abbandonare lo status bielorusso riguardo le armi nucleari è stata presa da Lukashenko, probabilmente, in seguito. Nello stesso incontro di agosto con i giornalisti, il politicoosservò che «la Russia non sposterà mai le testate nucleari qui (in Bielorussia, ndr)».

I motivi

Perché, tra agosto e la fine di dicembre 2021, si sia comunque deciso di rimuovere la clausola sullo status senza nucleare dalla Costituzione della Bielorussia - si può solo supporre. Una possibile ragione potrebbe essere la preparazione da parte della Russia di un'invasione su vasta scala dell'Ucraina: in ottobre, informazioni affidabili al riguardo sono state ricevute dalla massima leadership militare e politica degli Stati Uniti. È vero, in questo caso vale la pena presumere che le autorità russe durante questo periodo abbiano informato Lukashenko delle loro intenzioni aggressive, e questa è un'ipotesi piuttosto audace.

Dispiegamento di armi nucleari tattiche in Bielorussia non è allargamento del conflitto: 🇧🇾 vi è coinvolta dall'inizio. Putin minaccia a fronte del rallentamento 🇷🇺 a Bakhmut e fa gioco sulle paure dell'opinione pubblica alimentate da voci che riprendono posizioni del Cremlino. pic.twitter.com/xiV4czATJt — Vittorio Emanuele Parsi (@VEParsi1) March 26, 2023

Il referendum del 2022

Il referendum costituzionale in Bielorussia del 2022 si è svolto il 27 febbraio 2022. Secondo i dati ufficiali, la maggioranza dei cittadini ha accettato la nuova versione della Costituzione della Bielorussia e l'entrata in vigore di un nuovo organo di potere che è l'Assemblea Popolare Bielorussa.

Il 27 febbraio 2022 è stata approvata in un referendum una nuova versione della Costituzione, in cui la Bielorussia ha smesso di lottare per uno status neutrale e diventare una zona denuclearizzata. Secondo i dati ufficiali della CEC, 4,44 milioni (83% di sì, ndr.) di cittadini hanno votato per la versione del documento che ha reso legale il dispiegamento di armi nucleari in Bielorussia.