Lo sciamano a Capitol Hill

Do you remember l’America di Kennedy? E quella dei radical chic di Martha’s Vineyard? E l’obamanismo e tante belle cose che facevano degli States il faro della civiltà? Poi è arrivato Jack Angeli, lo Sciamano all’assalto di Capitol Hill, e viene azzerato tutto. L’America selvaggia, cospirativa e cospirazionista scopre se stessa davanti al mondo che non vorrebbe vederla. E quello del gorilla politicamente scorretto sembra un pezzo fiction, e invece è uno schiaffo della realtà più inguardabile. Che allo Sciamano è costato una condanna a tre anni e all’America una vergogna infinita.