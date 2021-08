Podcast ABC del risparmio Le successioni, pensare all'eredità per tempo

Giovedì 26 Agosto 2021, 12:39

L'approfondimento su risparmio, economia e finanza del Messaggero stavolta si occupa di un tema per troppi tabù: preparare la successione agli eredi per tempo e in vita. Famiglie che si spaccano per la successione, il tema fiscale e una tassazione molto agevolata, gli strumenti per una gestione tempestiva e non traumatica del passaggio di beni, immobili, patrimoni e imprese a chi viene dopo di noi. E l'intervista impossibile è ad un erede Magnifico: Lorenzo de' Medici. Ne parla con Alvaro Moretti, il vicedirettore vicario Osvaldo De Paolini.