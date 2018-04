Il "violentometro", il segnalibro social per misurare la violenza

«La violenza psicologica troppo spesso è l'anticamera della violenza fisica». Danila Barbara, studiosa di criminalistica, master in psicologia investigativa, giudiziaria e penitenziaria, da anni studia il fenomeno della violenza sulle donne.In Messico ha trovato lo strumento del "violentometro", sviluppato dall'Instituto Politecnico Nacional: sembra un segnalibro, in realtà in una sintesi impressionante, indica quali sono i segnali più evidenti di un rapporto malato. «E' uno strumento per misurare la violenza nelle relazioni» dice la dottoressa Barbara che ha tradotto e adattato in italiano il violentometro e lo ha modificato per renderlo ancora più comprensibile e sta tentando di diffonderlo anche con una campagna social.«Ho ad esempio coniugato i verbi dall'infinito al presente per essere più efficace: modificare "maltrattare" in "ti maltratta", "pizzicare" in "pizzica" aiuta a sentire di più la frase. Tra le altre cose ho modificato il verso "assassinare", mettendo il condizionale per dare un segnale di speranza».«Il violentometro è importante perché consente di interiorizzare gli indicatori, è uno strumento che porta alla comprensione e alla autoconsapevolezza: la lettura infatti stimola la sensibilità anche di chi è vicino a persone che possono trovarsi in condizioni di pericolo e ha una grande possibilità di circolare». Il progetto è sviluppato in Italia a spese della dottoressa. «Chi volesse diffonderlo e stampare il violentometro può contattarmi su Facebook» spiega al Messaggero Barabara. A giugno il progetto verrà discusso presso eCampus. Sul violentometro è stato inserito il numero nazionale anti-violenza 1522 della presidenza del Consiglio delle Pari Opportunità. All'iniziativa hanno aderito anche le Tassiste di RomaDomenica 15 Aprile 2018, 11:22