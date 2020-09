Roma, a Centocelle puliscono i pensionati

Né il Municipio né il Comune puliscono e allora a Roma scendono in campo i pensionati. Accade a Centocelle, in viale della Primavera, dove le erbacce, i rami di alberi incolti e il verde incustodito da tempo impedivano il passaggio di mamme e anziani sul marciapiede. Nonostante le numerose segnalazioni, nulla si è mosso e allora alcuni romani armati di cesoie hanno trascorso sotto il sole caldissimo diverse ore a bonificare l’area. «Il Gruppo Senso Civio 2.0 è intervenuto per rendere di nuovo agibile il marciapiede che da tempo era impraticabile, siamo scesi in campo per il bene della città e dei romani, siamo stanchi del degrado» dice Alessandro Moriconi, storico residente.

Ultimo aggiornamento: 10:56

