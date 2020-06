Roma, 170 gatte sterilizzate dai volontari durante il lockdown

Ultimo aggiornamento: 11:50

Siamo nella Fase 3 dell'emergenza coronavirus, Roma prova a ripartire, ma tra gli appassionati dei gatti c'è ancora qualche problema. Durante il lockdown, le Asl hanno interrotto le sterilizzazioni delle cucciole, tanto che molte associazioni sono state costrette a procedere con operazioni fatte in studi privati, molto più costose rispetto a quelle offerte dalle Asl.«Abbiamo speso 6 mila euro per far sterilizzare 170 gatte - spiega Luciana Angelini, dei "Gatti di Torpignattara" su Facebook - ora le Asl hanno ripreso la loro attività, ma molto a rilento». L'associazione aveva lanciato l'allarme durante il lockdown: «Senza sterilizzazione ci ritroveremo che centinaia di cuccioli».«Dobbiamo continuare a sterilizzare e a curare i gatti e le gatte di strada sopratutto in questo periodo riproduttivo perché fermarci significherebbe vedere vanificato tutto il lavoro svolto finora».