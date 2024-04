Violenza sulle donne, dibattito col magistrato de Gioia e la presidente della Commissione parlamentare Semenzato

RIETI - Un dibattito e un libro per affrontare gli aspetti legati alla violenza sulle donne, tema che sarà in discussione l’11 aprile, nella sala consiliare del Comune di Rieti, (ore 15,30), dove saranno attesi relatori Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui femminicidi, e il magistrato Valerio di Gioia, consigliere della Corte di Appello di Roma, specializzato nel trattare i reati di Codice Rosso, docente per i carabinieri di corsi di aggiornamento sulla violenza di genere.

Il giudice è autore di 200 pubblicazioni e l’ultimo “Il sangue delle donne. Tragedie senza fine”, scritto insieme alla giornalista della Rai Adriana Pannitteri, impegnata a lungo nel seguire casi di femminicidi e violenze, sarà presentato nel corso dell’incontro.

Incontro organizzato dal Comitato Pari Opportunità di Rieti, l’organismo presieduto dall’avvocata Alessia Mostocotto, coordinatrice anche della Rete Lazio dei Cpo, insieme alla Scuola Forense Rieti diretta dall’avvocato Cristian Baiocchi, e moderato dall’avvocata Patrizia Schifi.