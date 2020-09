Rita Dalla Chiesa, sentinella del degrado romano

Vigna Clara #Roma Aghi di pino e resina. Strada del Comune di #Roma. Che nessuno, come è ovvio, viene a pulire. pic.twitter.com/aza3deI102 — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) August 30, 2020

Le strade di Roma piene di foglie marce e aghi di pino e l'Ama non pulisce. Lo denunciano tanti residenti e anche Rita Dalla Chiesa che su Twitter posta la foto della situazione in cui versa una strada a Collina Fleming. Si tratta di via Valdagno: secondo il contratto di servizio stipulato tra Ama e il Campidoglio dovrebbe essere pulita almeno una volta al mese. Ma gli spazzini non sono stati avvistati e saranno i residenti sabato 5 settembre a scendere in strada per l'operazione "Aghi di pino freedom" organizzata da Greenside Roma Onlus.