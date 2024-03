Domenica 31 Marzo 2024, 00:25

Anni di violenze, minacce, percosse ai danni dell’ex compagna, 52enne romana che, temendo per sé e per i propri cari, non aveva mai avuto il coraggio di denunciare M.P., 50enne violento. anche lui di Roma. Finché, dopo l’ultimo episodio avvenuto lo scorso 16 marzo, in cui è stata addirittura segregata in casa, la vittima ha avuto la forza di chiedere aiuto alla nipote, la quale ha chiamato le forze dell’ordine.

Una volta raggiunta dagli agenti del commissariato Tor Carbone, la donna ha finalmente raccontato quanto è stata costretta a subire nel corso degli ultimi tre anni, da quando aveva deciso di troncare quella storia in cui non voleva più stare. A quel punto è iniziato l’incubo, culminato nell’ultimo episodio di pochi giorni fa, dal quale la donna è uscita con cinque giorni di prognosi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori, lesioni personali e sequestro di persona e si trova ora in carcere a Regina Coeli, su disposizione del gip.



L’ALLARME

I poliziotti erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti in via Ollolai, in zona Colle del Sole, in seguito alla segnalazione di una donna che aveva ricevuto un messaggio d’aiuto dalla zia. Giunti sul posto, gli agenti hanno raggiunto la 52enne, che aveva avvertito la nipote, la quale, sotto choc e in preda ad una crisi di panico, ha raccontato che, poco prima, era stata malmenata dall’ ex compagno che l’aveva colpita violentemente in volto.



Un lungo racconto quello fatto dalla donna agli investigatori, secondo cui il 50enne, come già avvenuto altre volte, l’aveva minacciata di morte qualora si fosse rifiutata di incontrarlo. Non solo, lo scorso 16 marzo, l’uomo aveva promesso di fare del male anche ai suoi familiari. Voleva a tutti i costi che la 52enne si presentasse a casa sua per prendere un regalo che lui le aveva fatto. Preoccupata per i propri parenti, la donna ha acconsentito ancora una volta a incontrarlo, nel suo appartamento.



LA VIOLENZA

Compiaciuto di essere riuscito ad attirarla di nuovo nella trappola, appena entrata le ha detto: «Ci sei cascata di nuovo». E subito l’ha colpita con uno schiaffo al viso. Non solo uno. Le violenze sono andate avanti per circa tre ore finché la donna gli ha promesso che si sarebbero rivisti più tardi e lui, soddisfatto, l’ha lasciata andare.

È stato a quel punto che la 52enne ha inviato il messaggio di aiuto alla nipote che ha permesso agli agenti di intervenire. Sentito il racconto della vittima hanno raggiunto l’uomo presso la propria abitazione e lo hanno arrestato. Al termine degli accertamenti il 50enne è stato poi condotto presso la casa circondariale di Regina Coeli. Mentre la donna ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata portata in ospedale, da cui è uscita con cinque giorni di prognosi per una contusione allo zigomo e un trauma cranico.