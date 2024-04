Scoppia il caso della piccola Elisa, verrà strappata alla madre solo perchè "alienante" eppure l'Europa condanna la Pas (e l'Italia)

La piccola Elisa (il nome è di fantasia), è una bella bimba di sei anni, allegra, equilibrata, felice, che purtroppo rischia di essere portata via in questi giorni con la forza alla mamma per essere trasferita in una casa famiglia. E' uno dei tanti eclatanti e orribili casi – forse il più emblematico di tutti a livello nazionale - sul quale da tempo sono stati accesi i riflettori sia alla Commissione parlamentare sul femminicidio che a livello di opinione pubblica. La senatrice Valeria Valente proprio ieri ha richiesto gli atti al tribunale per verificare come sia possibile che possa andare avanti un meccanismo infernale del genere, in totale spregio persino delle sentenze della Cassazione. E nel frattempo è stato investito anche il ministro Carlo Nordio.

Usa, fratelli abusati dal padre si barricano 3 mesi nella loro camera: «Lasciateci con mamma»

Tutto nasce in origine da una perizia del tribunale di Venezia che identificava la signora Frida come mamma alienante, secondo i parametri di quella falsa teoria pseudoscientifica rigettata sia sul piano scientifico che a livello giuridico e per questo condannata apertamente dall'Europa. Persino la Corte di Cassazione ha definito la PAS-sindrome di alienazione parentale una teoria priva di fondamento scientifico, stabilendo che su di essa non possono basarsi i provvedimenti dei giudici.

Peccato che questa giovane donna, docente affermata e molto stimata, con l'unica figlia che ha dovuto crescere da sola poiché il padre biologico inizialmente pretendeva che la bambina dovesse essere abortita. Solo successivamente in totale conflitto con la ex compagna, l'uomo - un docente universitario - ha portato avanti il riconoscimento della piccola in un crescendo drammatico. Il caso piuttosto articolato e pesante per la piccola e la mamma è finito al centro della commissione sul femminicidio nella precedente legislatura. «Sono a fianco di mamma Frida che sta conducendo una battaglia che accomuna tante donne italiane. Siamo davanti al caso di una mamma a cui è stata letteralmente sottratta la figlia in seguito ad alcuni atti del Tribunale di Venezia» ha ribatido la senatrice Valente a Dire. Valente spiega che si tratta di violenza istituzionale, cosa che ha condannato Frida a essere bersaglio di vittimizzazione secondaria.

Maddalena denuncia compagno violento, ora rischia di perdere la genitorialità e il caso va in Parlamento

L'ultimo atto di questa storia che si trascina da almeno quattro anni è l'atto esecutivo emesso pochi giorni fa dal tribunale senza che sia stata svolta alcuna istruttoria. Le allegazioni della violenza vengono definite “il mito della violenza” e la bambina non è stata ascoltata perchè altrimenti sarebbe stata condizionata disponendone di conseguenza l'affido ai servizi con collocazione extrafamiliare diurna.

In Cassazione il caso della bimba che il padre biologico non voleva far nascere e ora le impone il suo cognome

«Ci troviamo di fronte l'ennesima violenza nei confronti di una donna che da sola ha portato avanti una gravidanza e ha cresciuto, sempre da sola, una bambina sana e serena, e di fronte la peggiore delle violenze, quella contro una bambina che non è più libera di vivere la sua vita, a causa della tutela dell'interesse del padre, a causa della bigenitorialità imposta, a causa dell'egoismo dell'adulto che è fondamento, purtroppo, della società in cui viviamo, adulto-centrica e disinteressata al sentire e al vivere dei bambini e degli adolescenti» ha commentato Valeria Giannone che incoraggia il Ministero della Giustizia, attraverso il suo potere ispettivo conferito ai funzionari dell'ufficio incaricato, di avviare un'indagine al più presto, a tutela di questa donna ri-vittimizzata e della sua bambina. «Il rapporto materno è la base dei rapporti umani di ogni individuo».

Lo sciopero della fame di Laura, l'appello alla Cartabia per inviare ispettori al Tribunale dei Minori di Roma

Anche nel 2022 la Corte di Strasburgo, nell’affermare che la sicurezza del genitore non violento e dei figli deve essere un elemento centrale nella valutazione dell'interesse superiore del minore in materia di affidamento, fa propri i rilievi del GREVIO e condivide la preoccupazione per la prassi ancora assai diffusa in tanti tribunali civili di considerare come genitori «non collaborativi» e «madri inadatte» le donne che invocano la violenza domestica come motivo per rifiutarsi di partecipare agli incontri dei figli con l'ex coniuge e per opporsi all'affidamento condiviso.

Alla Camera la via crucis di Frida: la sua bimba affidata ai servizi sociali per una Ctu