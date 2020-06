Video, slalom tra i bus in monopattino, la nuova "sfida" a Roma

Monopattini al Colosseo ecco a che servono a far divertire gli adolescenti il fine settimana, frecciano tra gli autobus... Pubblicato da Dillo a Noi Roma su Domenica 14 giugno 2020

Si sono sfidati tra i bus dell'Atac, in via dei Fori Imperiali e il video è finito su Facebook. Fotogrammmi di una serata di follia che miracolosamente non è finita in tragedia. Capita a Roma, dove la monopattini-mania sta prendendo un po' troppo la mano e coinvolge branchi di ragazzini che sfrecciano a tutta velocità, spesso con a bordo un passeggero e in zone vietate.L'altro giorno addirittura l'assessore ai Trasporti del Campidoglio è dovuto intervenire e lanciare l'Sos: «Siate responsabili e rispettate le regole del vivere civile». Di incidenti dopotutto ce ne sono già stati con pedoni travolti in pieno Centro, da via del Corso spesso trasformata in un circuito di Formula 1 a piazza di Spagna.Ed ecco cosa è successo l'altra sera in via dei Fori Imperiali: