Coronavirus, a Roma «bastonate ai vostri lerci gatti con covid-19»

Ultimo aggiornamento: 10:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per i lerci maleducati animalisti, da domani». E' la frase apparsa su un cartello appeso a, in via Brescia, angolo via Savoia nel quartiere Salario.Nella zona vive una volontaria che, anche in questo periodo di emergenza, continua a portare da mangiare ai gatti randagi salvandoli. Ed ètra le associazioni di volontari romani: «Contattate la volontaria di zona, la situazione sta diventando pericolosissima e si deve presentare una denuncia ai carabinieri» dice Luciana Angelini, deiSi tratta di un gesto intimidatorio molto grave. «Quella zona è piene di telecamere - dice Angelini - speriamo che si riesca a risalire a chi ha affisso questo cartello». Più volte medici e veterinari hanno sottolneato che i gatti e i cani non siano veicolo di coronavirus.