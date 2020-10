Squalo mutante a due teste finisce nella rete dei pescatori. «Mai visto nulla del genere»

Uno squalo a due teste appena nato ha fatto rimanere senza parole un pescatore che lo ha trovato incastrato nella sua rete. Nitin Patil stava pescando nelle acque al largo del Maharashtra, nell’India occidentale, quando ha tirato su il pesce mutante, ancora vivo, dalle profondità. Non rendendosi conto di quanto fosse rara la creatura, Patil, di Satpati, un villaggio nel distretto di Palghar, ha scattato alcune foto, poi lo ha gettato di nuovo in mare. «Non mangiamo pesci così piccoli, soprattutto squali, quindi ho pensato che fosse strano, ma ho deciso di lanciarlo nuovamente in mare», ha raccontato. Ma solo dopo ha capito quanto fosse insolita quella cattura.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Palghar -<br>Fishermen at Satpati in Palghar have spotted a unique shark. The boat owner Nitin Patil was confused when he realized that the shark had two heads, but after that he took some photos of the double-headed shark and released the fish safely back into the sea. <a href="https://twitter.com/mid_day?ref_src=twsrc%5Etfw">@mid_day</a> <a href="https://t.co/wbBx7Y6hnj">pic.twitter.com/wbBx7Y6hnj</a></p>— Ranjeet Jadhav (@ranjeetnature) <a href="https://twitter.com/ranjeetnature/status/1315669609308094464?ref_src=twsrc%5Etfw">October 12, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



«Non abbiamo mai visto niente di simile prima», ha detto Umesh Palekar, un altro pescatore. «Crediamo che uno degli squali più grandi possa aver dato alla luce questo cucciolo di squalo a due teste».

Il dottor KV Akhilesh, dell’Indian Council for Agricultural Research - Central Marine Fisheries Research Institute, ha spiegato che solo altre due volte è stato avvistata questa strana creatura. “È una cosa rara per l’India”, ha detto. Uno squalo a due teste è stato segnalato dal Gujarat nel 1964 e un altro nel 1991 dal Karnataka.

Gli scienziati ritengono che una varietà di fattori potrebbe aver portato lo squalo, che era uno squalo spadenoso (Scoliodon laticaudus), ad avere questa mutazione. «Questi casi sono così rari che è difficile trovare una causa per l’anomalia», ha detto il biologo marino Swapnil Tandel. «Disturbi genetici o metabolici, virus, inquinamento o pesca eccessiva potrebbero essere le possibili ragioni». Qualunque sia la causa, ha detto il dottor Akhilesh, le probabilità della creatura di sopravvivere fino all’età adulta «non sono grandi». «Gli occhi di una testa erano deformati e c’erano due prime pinne dorsali», ha aggiunto. I precedenti squali a due teste erano uno squalo latte (Rhizoprionodon acutus) nel 1964 e un altro spadenosi nel 1991. Il dottor Akhilesh ha detto che anche grazie ai social media sono riusciti a registrate questo nuovo avvistamento, altrimenti la notizia non sarebbe nemmeno arrivata a loro.



