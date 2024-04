Scoperto il "Megaraptor", il dinosauro più veloce e più grande del velociraptor di Jurassic Park

Martedì 30 Aprile 2024, 08:53

Tutti gli appassionati del film "Jurassic Park" ricordano ancora la paura che incutevano i temibili velociraptor. Nella pellicola simbolo legata al mondo dei dinosauri, i velociraptor sono rappresentati come creature alte due metri, dalla pelle squamosa e incredibilmente veloci. In realtà i veri velociraptor erano grandi quanto un cane di taglia media, con un'altezza di circa 0,5 metri e una lunghezza tra 1,5 e 2,1 metri, dicono gli scienziati. Questi dinosauri si muovevano più lentamente e probabilmente erano ricoperti di piume.

I ricercatori credono però di aver scoperto un parente del velociraptor molto più grande, soprannominato "megaraptor", che si avvicina più alle dimensioni rappresentate nel film. Questa scoperta è stata pubblicata recentemente in uno studio sulla rivista iScience di Elsevier.

Il Dr. W. Scott Persons, paleontologo presso il College of Charleston e curatore del Mace Brown Museum of Natural History e uno degli autori dello studio, ha dichiarato a ABC News: «Quando Spielberg ha realizzato 'Jurassic Park', ha ingrandito i velociraptor per renderli più minacciosi. In realtà, i veri velociraptor erano della dimensione dei coyote. Il nostro animale è in linea con la rappresentazione hollywoodiana dei raptor»

Megaraptor, la scoperta in Cina

Nell'inverno del 2020, un grande gruppo di impronte di dinosauro, circa 240, è stato scoperto nei dintorni di Longyan, nella provincia di Fujian, nel sud-est della Cina. In questo sito sono state trovate impronte di numerosi dinosauri erbivori grandi e piccoli, e alcune impronte particolarmente grandi di raptor.

Il team ha analizzato tracce ben conservate, lunghe circa 36 cm, che presentavano solo due dita, una caratteristica insolita. Questo è un segno distintivo delle impronte di un raptor, poiché i loro artigli ricurvi non toccavano il suolo.

Dalle impronte, il team ha stimato che il Fujianipus yingliangi, il nome dato al nuovo raptor, misurasse circa 4,5 metri di lunghezza totale, due o tre volte la lunghezza totale di un velociraptor. Come riporta ABC News, i ricercatori sperano di continuare a lavorare nell'area per scoprire eventuali resti scheletrici del "megaraptor" e per determinare quando visse e quali altri animali coesistevano durante quel periodo. Ai microfoni della tv americana, Persons ha anche sottolineato un'altra somiglianza con i velociraptor di "Jurassic Park": «I velociraptor nel film sono famosi per la loro incredibile velocità ma il megaraptor è il vero velocista dell'albero genealogico dei raptor, grazie alle loro lunghe ossa delle zampe e dei piedi che gli permettevano di coprire più terreno ad ogni passo».