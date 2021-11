Omicidio a Borgo Montello, altri tre indiani arrestati. Si cercano i complici

Tre nuovi arresti per l'omicidio avvenuto la sera di sabato 30 ottobre durante una festa tra indiani a Borgo Montello, nelle campagne di Latina. Gli investigatori della squadra mobile della Questura di Latina hanno individuato il mandante della spedizione e due suoi collaboratori, mentre altri due sono ricercati. Si tratta di un gruppo "rivale" di indiani che non sarebbe nuovo a spedizioni come quella costata la vita all'uomo che stava festeggiando la nascita del suo primo figlio.

APPROFONDIMENTI LATINA Omicidio a Montello, in azione gruppi rivali. Spuntano le foto... LATINA PAY L'ombra dei caporali indiani dietro il raid punitivo a...

Gli accertamenti della Polizia di Stato proseguono per delineare meglio il ruolo di altri partecipanti alla spedizione, due dei quali risultano già indagati.