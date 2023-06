Vincono gli indiani d'America, la Corte Suprema ha confermato la legge per mantenere i nativi americani adottati presso le loro tribù

E' di poca fa la notizia di una storica vittoria degli indiani d'America. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato i requisiti federali, vecchi di decenni, che danno la priorità ai nativi americani e ai membri delle tribù nelle adozioni o negli affidamenti di bambini nativi americani, respingendo un ricorso che sosteneva che alcune parti della legge fossero «razzialmente distorte» nei confronti dei non nativi americani.

La sentenza

Con una sentenza di 7 a 2, i giudici hanno stabilito che i querelanti non avevano titolo per contestare uno standard federale che dava la preferenza ad "altre famiglie indiane" per le adozioni, dopo i membri della famiglia allargata o della tribù, in quanto violazione del Quinto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che garantisce l'uguale protezione dalla legge.

La Corte ha anche respinto le contestazioni alla legge, nota come Indian Child Welfare Act del 1978, per altri motivi.

«Il punto fondamentale», ha scritto il giudice conservatore Amy Coney Barrett nella sentenza, «è che respingiamo tutti i ricorsi dei firmatari allo statuto, alcuni nel merito e altri per mancanza di legittimazione». Due giudici conservatori, Clarence Thomas e Samuel Alito, hanno dissentito dalla decisione. La legge ha cercato di rafforzare i legami tribali stabilendo standard federali per l'allontanamento e l'affidamento o l'adozione. Il Congresso l'ha approvata per porre fine a una pratica di lunga data negli Stati Uniti, che prevedeva l'allontanamento di molti bambini nativi americani dalle loro famiglie e il loro affidamento a non nativi americani. Secondo i documenti del tribunale, al momento dell'approvazione della legge, tra il 25% e il 35% di tutti i bambini nativi americani venivano allontanati negli Stati con grandi popolazioni di nativi americani. La legge ha stabilito gli standard federali per l'allontanamento dei bambini dalle loro famiglie e per la loro collocazione in affidamento o adozione, richiedendo tra l'altro che venga data "preferenza" ai membri della famiglia allargata del bambino, ai membri di altre tribù o ad "altre famiglie indiane".

L'origine della causa

La causa, presentata per la prima volta nel 2017, è stata intentata contro il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti e i funzionari federali dal Texas e da tre famiglie non native americane che hanno cercato di adottare o dare in affidamento bambini nativi americani. Tra queste, i coniugi texani Jennifer e Chad Brackeen, che nel 2018 hanno adottato un bambino la cui madre è un membro della Nazione Navajo. L'amministrazione del presidente Joe Biden ha difeso la legge davanti alla Corte Suprema, che ha ascoltato le argomentazioni del caso a novembre. Tra le altre rivendicazioni, i querelanti hanno affermato che lo statuto discrimina razzialmente i non nativi americani, violando la garanzia del Quinto Emendamento della Costituzione di uguale protezione da parte della legge, e che indirizza incostituzionalmente le azioni delle agenzie statali in materia di adozione. Nel 2018 un giudice federale si è pronunciato a favore dei ricorrenti su entrambe le richieste. In una sentenza di 325 pagine emessa nel 2021, 16 giudici della Corte d'Appello del Quinto Circuito degli Stati Uniti, con sede a New Orleans, hanno ristretto la sentenza del tribunale di grado inferiore, ma hanno affermato l'invalidazione di alcune parti della legge con un voto di maggioranza o con un margine di 8 a 8 equamente diviso.

I difensori della legge hanno affermato che individuare gli "indiani" nella legislazione è corretto sia in base alla Costituzione che ai precedenti della Corte Suprema, che considerano la designazione come politica.

I gruppi tribali hanno definito la sfida un attacco alla loro sovranità e hanno affermato che una sentenza che minasse in modo ampio l'Indian Child Welfare Act potrebbe avere ripercussioni su questioni che vanno oltre il benessere dei bambini, come i diritti fondiari e lo sviluppo economico. Il caso è una delle tre principali controversie legate alla razza che la Corte ha affrontato durante il suo attuale mandato di nove mesi, iniziato lo scorso ottobre.

Breaking News: The Supreme Court, in a 7-2 ruling, upheld a law aimed at keeping Native American adoptees with their tribes, a victory for tribal sovereignty. https://t.co/tG52bjYmPw pic.twitter.com/cnTKRGoNnU — The New York Times (@nytimes) June 15, 2023

La settimana scorsa, i giudici hanno ottenuto un'importante vittoria per gli elettori neri che hanno contestato una mappa elettorale disegnata dai repubblicani in Alabama, ritenendo che lo Stato abbia violato una legge storica che proibisce la discriminazione razziale nel voto. Entro la fine del mese, i giudici dovranno pronunciarsi su una serie di ricorsi contro le politiche di ammissione degli studenti, basate su criteri razziali, dell'Università di Harvard e dell'Università della Carolina del Nord.