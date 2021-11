Pestaggi e minacce nella comunità Sikh, cinque arresti tra Aprilia, Velletri e Roma: collegamenti con l'omicidio di Montello

Da questa mattina all’alba, tra Aprilia, Velletri e Roma, i Carabinieri della Stazione di Campoverde, insieme al personale della Sezione Operativa del Norm del Reparto Territoriale di Aprilia stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Latina su richiesta della locale Procura della Repubblica,nei confronti di 5 persone di nazionalità indiana (2 agli arresti domiciliari e 3 in carcere) ritenute responsabili, a diverso titolo, dei reati di rapina in concorso, lesioni aggravate, tentata violenza privata aggravata, danneggiamento in concorso, minacce ai danni di connazionali.

Tra i soggetti arrestati si annovera la figura del leder di un locale sodalizio criminale già sottoposto, nei giorni scorsi, ad una misura cautelare, eseguita dalla Squadra Mobile della Questura di Latina, poiché ritenuto responsabile, in concorso con altri connazionali, dell’omicidio del cittadino indiano Jagsheer Sumail avvenuto a Borgo Montello lo scorso 31 ottobre.

Gli arresti sono scaturiti dopo due volenti pestaggi avvenuti ad Aprilia ai danni di alcuni cittadini indiani che hanno fatto emergere situazioni preoccupanti nella comunità Sikh.