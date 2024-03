Luca Sasanelli, arrestato per stalking: perseguitava la ex. Nei guai l'attaccante del Pescara

L’ennesima tegola di una stagione sin qui nera anche sotto questo punto di vista, è piombata sul Pescara nel pomeriggio di ieri quando la Polizia ha notificato al giovane attaccante Luca Sasanelli, classe 2004, la misura cautelare degli arresti domiciliari. La notizia si è diffusa sui social ieri sera.

Il provvedimento è stato notificato al giocatore dopo la consueta seduta di allenamento che si è svolta a Silvi. La società ha scelto la linea del silenzio. Si sa solo che il giocatore, che ha saltato la trasferta di Sassari ufficialmente per motivi di salute, sarebbe accusato di violenza privata per fatti che sarebbero accaduti non a Pescara, dove Sasanelli è arrivato nel mercato di riparazione invernale, ma il Barese, sua terra di origine: prima di approdare al Delfino, con un contratto fino al 2027, ha giocato nelle file della Fidelis Andria.

«Mi perseguita, temo per la mia vita». La denuncia della donna fa arrestare l'ex

Il giovane è accusato di stalking verso la ex fidanzata. Lei lo accusa di comportamenti persecutori sfociati anche in un'aggressione.