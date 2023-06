Venerdì 30 Giugno 2023, 07:13

La compagna lo lascia e lui per farle dispetto, pubblica su una piattaforma social, alcune foto a luci rosse che le aveva scattato dal telefonino nei momenti d'intimità. Con quest'accusa un uomo, impiegato di 35 anni residente a Frosinone è finito davanti al giudice per le udienze preliminari, dove dovrà difendersi dal reato di revenge porn. In questo caso infatti l'uomo aveva pubblicato delle foto senza l'autorizzazione della diretta interessata, per cui 'intenzione dell'impiegato sarebbe stata quella di gettare fango sulla ex. Oltre a questo reato l'uomo è stato accusato anche di stalking.

LA RICOSTRUZIONE

I fatti risalgono a qualche tempo fa, quando l'impiegato intreccia una relazione con una coetanea. Entrambi molto innamorati, avevano progettato addirittura di sposarsi. In attesa di mettere da parte un poco di soldi per affrontare il grande passo decidono di andare a convivere. Ma dopo qualche tempo la donna che lavora par-time presso una azienda del territorio, comincia ad avvertire un senso di oppressione. Il compagno, molto possessivo e geloso, le avrebbe totalmente stravolto le sue abitudini. L'uomo avrebbe escluso dalla vita della ragazza, tutte le sue amicizie ed i suoi parenti più cari. Atteggiamento che non piace alla donna.Esterna, quindi, il suo stato d'insofferenza al compagno, ma quest'ultimo per tutta risposta l'avrebbe aggredita verbalmente dicendole che era soltanto una persona egoista che pensava soltanto a se stessa e che non lo aveva mai amato veramente. Viceversa non avrebbe potuto sentirsi così sola. Parole che pesano, moralmente, sulla donna come un macigno. Tant'è che alla fine decide di interrompere quella relazione che a suo dire le aveva scatenato una vera e propria depressione.L'impiegato, però, che non aveva affatto accettato di essere stato lasciato aveva deciso di vendicarsi.In che modo? Divulgando su alcune piattaforme social delle foto che ritraevano le sua compagna in abiti succinti ed in pose ammiccanti. Si trattava di fotografie che l'uomo aveva scattato alla sua compagna quando si trovavano nell'intimità e che in seguito aveva utilizzato per poterla diffamare.Quelle immagini postate sul web la facevano apparire come una donna di facili costumi. Quando la ragazza se n'è accorta ha fatto immediatamente scattare la denuncia per il reato di revenge porn. A questo da aggiungere che l'uomo da quando lei lo aveva messo alla porta, non faceva altro che pedinarla inviandole a qualsiasi ora del giorno e della notte dei messaggi minatori. Da qui anche l'incriminazione per stalking. L'impiegato che è rappresentato dall'avvocato Rosario Grieco dovrà comparire nei prossimi giorni davanti al giudice per le udienze preliminari.Marina Mingarelli