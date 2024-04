Tasso femmina intossicata da pesticidi: curata e liberata

Un bellissimo esemplare di tasso femminila è stato liberato ieri pomeriggio nel territorio del comune di Torano Nuovo, in provincia di Teramo. L’animale era stato trovato il 23 aprile da un cittadino sul ciglio della strada, sempre in territorio di Torano, in preda a gravi convulsioni. L’animale, soccorso dagli operatori tecnici del Servizio veterinario di sanità animale, è stato visitato dai medici veterinari del servizio, che fa parte del Dipartimento di prevenzione. I veterinari hanno diagnosticato uno stato di intossicazione da probabili pesticidi o diserbanti. L’animale è stato trattato farmacologicamente e ricoverato per il tempo necessario al suo pieno recupero fino alla liberazione del 29 aprile. Il tasso è una specie protetta, patrimonio indisponibile dello Stato.

Oscillano in media fra i cento e i 150 gli animali selvatici feriti di cui si fa carico all’anno il Servizio veterinario di sanità animale, fra cui caprioli, volpi, istrici e uccelli rapaci. Alcuni, i casi più gravi, vengono inviati al Cras di Pescara, il centro recupero fauna selvatica.