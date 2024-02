Gran Sasso, due snowboarder in bilico sulla seggiovia: uno cade, l'altro salvato

Attimi di panico sabato pomeriggio alla seggiovia delle Fontari, uno degli impianti di risalita della stazione sciistica di Campo Imperatore dell'Aquila. Due snowboarder, in maniera avventata, a quanto è stato possibile ricostruire dalle testimonianze, hanno sollevato la sbarra di protezione del seggiolino prima che questo arrivasse nella zona di sicurezza, precipitando.

Uno dei due è riuscito a cadere sulla rete di protezione, mentre il secondo, sfortunatamente, è rimasto penzoloni e aggrappato con una mano allo snowboard del compagno.

Il tempestivo intervento del dottor Augusto Carducci, medico del soccorso piste in servizio in quel momento è stato provvidenziale per la loro salvezza.

Il medico per primo si è lanciato sulle reti di sicurezza afferrando lo snowboarder, poi sono intervenuti i militari ad aiutarlo, mentre la guida alpina ha posizionato un mezzo al di sotto del malcapitato rimasto appeso, consentendogli un atterraggio sicuro. Il tutto ha evitato conseguenze gravi.