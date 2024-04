Sabato 27 Aprile 2024, 06:00

E' stato trovato morto nelle campagne di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, si tratterebbe di un gesto estremo di fronte alla notizia di una malattia che gli era stata diagnosticata e che non era riuscito ad affrontare. È accaduto la scorsa notte verso l'una e trenta in via Amalfi. In un momento di profondo sconforto un architetto 40enne avrebbe deciso di farla finita: è stato trovato impiccato a un albero.

In serata pare avesse incontrato una persona con la quale si era intrattenuto a parlare, la stessa che più tardi lo ha contattato telefonicamente senza ricevere risposta e che allora, allarmata, si è recata, sul posto trovandolo ormai senza vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno illuminato l’area, e la polizia scientifica che ha eseguito una serie di accertamenti, come accade ogni volta che si verifica un decesso in circostanze del genere. Nella zona in cui è stato ritrovato c’era anche la sua auto. L’uomo, sposato da quattro anni, viveva in centro ed aveva una grande passione per lo sport e in particolare per la montagna che gli piaceva scalare, e per il podismo. Le immagini del suo profilo Facebook raccontano frangenti di vita di uno sportivo che amava il contatto con la natura. L’altro giorno a Chieti una madre 38enne si è lasciata cadere dal balcone.