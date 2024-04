Sabato 27 Aprile 2024, 06:00

Cacciatore 57enne di Capistrello, M.C, operato al viso e ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Gravissime le ferite riportate dopo essere stato raggiunto al volto da un colpo di fucile, arma che deteneva regolarmente assieme ad altre. Sulla vicenda indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica: si sta cercando di capire se il colpo sia partito accidentalmente o se si sia trattato di un gesto volontario.

L'uomo era solo in casa e i soccorritori appena arrivati hanno trovato le porte chiuse e per entrare hanno dovuto forzare l'apertura. A lanciare l'allarme è stata l'anziana madre che, dal piano di sotto, ha sentito il rumore e dopo essersi accorta di quanto accaduto ha allertato i soccorsi. I carabinieri che hanno effettuato un primo sopralluogo per i rilievi di rito hanno ascoltato i familiari e vicini di casa. Il comportamento dell'uomo nell'ultimo periodo farebbe sospettare un gesto volontario, ma tutte le ipotesi rimangono in piedi, anche che il colpo sia partito accidentalmente. La Procura di Avezzano ha aperto un fascicolo contro ignoti e non è esclusa la possibilità che venga effettuata una perizia balistica per capire come e da quale distanza sia partito il colpo.