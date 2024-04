Sabato 27 Aprile 2024, 08:15

Sotto l’effetto di cannabinoidi avrebbe travolto ed ucciso un pedone. La Procura della Repubblica dell’Aquila, nella persona del sostituto procuratore Marco Maria Cellini, ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio stradale nei riguardi di un 20enne dell’Aquila, P.C. le iniziali, accusato di aver travolto e ucciso un pedone, l’8 aprile scorso.

Enzo Filippi De Santis morto a 89 anni

A perdere la vita è stato Enzo Filippi De Santis di 89 anni, geometra del Comune dell’Aquila, negli anni ’60 sindaco di Acciano. L’anziano alle 22 di sera sarebbe stato travolto dall’auto condotta dal 20enne mentre stava attraversando le strisce pedonali, ormai giunto a pochi passi dalla propria abitazione in viale XXV Aprile, zona Collemaggio. Sul posto quando è immediatamente intervenuto il personale medico del 118 il quadro clinico dell’anziano ferito era già molto grave. Trattato prima sul posto, Filippi De Santis era stato trasferito in ospedale e ricoverato nel reparto di Rianimazione. I gravi traumi riportati hanno infine trascinato alla morte l’89enne con un fisico ed uno spirito coriaceo.

Gli accertamenti

Sul posto per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia che hanno proceduto come ormai è prassi negli incidenti stradali di una certa gravità anche a sottoporre il ragazzo alle analisi di laboratorio, per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti oppure di alcol del conducente. E proprio da questa verifica sarebbe saltato fuori come il ragazzo sarebbe stato trovato (anche se a quanto pare in percentuale bassa) positivo ai cannabinoidi. Ieri mattina il pubblico ministero titolare del fascicolo, Marco Maria Cellini, ha dato incarico all’anatomopatologo della Asl dell’Aquila, Giuseppe Calvisi, di eseguire l’autopsia. Ci vorrà del tempo dalla dinamica appare comunque scontata una relazione tra l’accaduto e la morte del pedone. L’auto del giovane investitore è stata sequestrata. La morte improvvisa dell’89anni è stata accolta all’interno dell’Avvocatura e non solo con molto sconcerto. Andrea Filippi De Santis, figlio della vittima, è un noto e stimato avvocato del Foro dell’Aquila verso il quale colleghi e amici non hanno fatto mancare la propria vicinanza e il supporto.