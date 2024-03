Con l'auto finisce in bilico sopra gli alberi: la conducente resta immobile fino all'arrivo dei soccorsi

Con l'auto finisce fuori strada: illesa. Questa mattina, poco dopo le 9, una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto è intervenuta lungo strada provinciale Sp 31, tra Atri e Villa Bozza di Montefino, in provincia di Teramo, a causa di un incidente stradale. Coinvolta una Pegeout 308 SW con alla guida una donna. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cellino Attanasio, il veicolo è uscito di strada ed è rimasto in bilico sulla scarpata dopo essersi ribaltato e appoggiato ad alcuni alberi. La conducente, terrorizzata che il mezzo potesse scivolare lungo la scarpata, è rimasta ferma nel posto di guida dopo aver chiamato i soccorsi.

Appena giunti sul posto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato ancorandolo con cavi metallici all'autopompa. Poi si sono introdotti nell'abitacolo dell'auto e l'hanno messa in salvo. La donna è miracolosamente illesa, ma precauzionalmente è stata trasportata all'ospedale di Atri con un'ambulanza del 118.