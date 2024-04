Francesca, il debutto della guardalinee in A. Terna tutta femminile per Inter-Torino

L’Italia calcistica parla della prima designazione arbitrale interamente al femminile in serie A, che domani debutterà al Meazza in Inter-Torino. L’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi avrà come assistenti Tiziana Trasciatti e l’abruzzese Francesca Di Monte, fischietto di Serramonacesca, iscritta all’Aia di Chieti. La guardalinee quarantenne è una figura di spicco nella direzione di gara al femminile in Italia, entrata nel giro della serie A il 27 ottobre 2022 affiancando l’arbitro Matteo Marchetti nella sfida Udinese-Verona. Lo scorso febbraio è stata designata per la finale della Uefa Women’s Nations League tra Spagna e Francia a Siviglia, circa un anno fa la Di Monte era in campo nel campionato Sudamericano Conmebol Sub 17 femminile in Paraguay.

Un percorso iniziato con passione nel 2002 fino ad arrivare, 11 anni dopo, al debutto in serie C. Parallelamente allo sport, Francesca ha conseguito la laurea in giurisprudenza ed è diventata consulente aziendale.

A Serramonacesca è vissuta fino a poco più di un anno fa, prima di trasferirsi a Pescara per amore ma l'assistente arbitrale torna spesso per fare visita ai genitori. Tutti, in paese, domani saranno sintonizzati sulla gara 34esima giornata del massimo campionato. Per strada, nei bar, si commenta con soddisfazione il successo della guardalinee che si innamorata del calcio fin dall'infanzia.