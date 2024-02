Lunedì 19 Febbraio 2024, 08:23

Fine settimana sulla neve: a Campocatino aperti il Fun Park e il campo scuola, a Campo Staffi nessun impianto in funzione. Malgrado la modica quantità di neve che si è accumulata sulle piste da sci con l'ultima perturbazione, la Lvs Rental, società che ha in gestione gli impianti di Campocatino, a Guarcino, ha concentrato gli sforzi per interrompere l'inattività della stazione. Messi in funzione il tapis roulant Andromeda con la pista "Campo Scuola" e il tapis roulant Perseo con il Fun Park. Tante famiglie hanno scelto così di trascorrere una domenica sulla neve tra discese con lo slittino ed escursioni, facendo registrare un buon numero di presenze.

GLI ALLENAMENTI

A FILETTINO

FATTORE CLIMA

«Il presidente Fisi del CLS (Comitato Lazio Sardegna), Andrea Ruggeri, ci ha messo disposizione un anello di circa 2 km ai piedi degli impianti racconta l'esperienza vissuta a Campocatino dallo Sci Club di Subiaco il responsabile Marianna Micozzi Una trentina di ragazzi hanno potuto utilizzare questa pista di fondo da giovedì a domenica per allenarsi insieme ai maestri e godere di assolate giornate sulla neve. Campocatino è una bella realtà, basti pensare che sono riusciti a sfruttare i pochi centimetri di neve caduta di recente per la pista e creare un buon fondo. Il timore aggiunge Micozzi - è che le temperature troppo elevate vanifichino gli sforzi. In ogni caso da domani (oggi ndr.) saremo di nuovo a Campocatino per fare lezione a una scuola».Ancora del tutto fermi, invece, gli impianti di Campo Staffi, nel Comune di Filettino, ma sulle piste si è vista ugualmente tanta gente. La bella giornata di sole ha favorito le presenze sulla neve della località invernale ciociara che, tuttavia, quest'anno fa i conti con la mancata apertura degli impianti di risalita. Superato lo scoglio dell'individuazione del gestore la stazione è stata affidata in concessione alla Rumm Club dopo due bandi andati deserti Campo Staffi rimane penalizzata dalle caratteristiche stesse della stazione dove l'innevamento attuale è stato ritenuto insufficiente per aprire gli impianti. S'invocano investimenti, ma in questi condizioni è più facile a dirsi che a farsi.Oltre al problema per l'approvvigionamento dell'acqua ai fini dell'innevamento artificiale, a spaventare gli investitori sono anche i mutamenti in atto del clima in quanto i cannoni non possono essere messi in funzione con le temperature di quest'inverno.Un tema sul quale pone l'accento anche Legambiente Fiuggi che lancia l'allarme sulla crisi climatica e sugli effetti sul territorio: «Gli effetti della mancanza di piogge sul nostro territorio si noterà da subito con la diminuzione della quota del lago di Canterno, il cui riempimento è condizionato sia dalle piogge, avendo come unico immissario naturale il fosso del Diluvio, e sia dalla neve sui Monti Ernici versante di Campo Catino, che, attraverso la presa sul fiume Cosa per sette mesi l'anno, porta l'acqua a Canterno. Un altro effetto conclude Legambiente Fiuggi si noterà sul bacino imbrifero dell'acqua Fiuggi che è condizionato dalle precipitazioni non avendo falde esterne che lo alimentano. Tutto questo per fare riflettere i vari organi preposti a mettere in atto tutte le azioni per affrontare questo grave problema».