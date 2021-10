Venerdì 22 Ottobre 2021, 14:46

PERUGIA - Due squadre della centrale di Perugia dei vigili del fuoco stanno operando lungo la E45 corsia nord, in zona Ponte San Giovanni, altezza Park Hotel per un incidente stradale. Si tratta di un autreno che dopo aver sbandato è finito fuori strada restando in bilico a lato della strada.