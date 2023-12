Autista precipita dal camion in bilico sul vuoto: volo di 5 metri. Il lavoratore grave

È caduto da un’altezza di circa 5 metri ed è finito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. L’incidente sul lavoro, si è verificato ieri pomeriggio nel piazzale di Formula in zona Santa Filomena a Chieti Scalo. L’uomo, 64 anni di Treviso, secondo una prima ricostruzione dei fatti, stava agganciando la motrice al semirimorchio quando, forse, il mezzo si è sfrenato e, dopo aver sfondato una ringhiera, è rimasto in bilico. A quel punto il conducente, che probabilmente era nella cabina, è caduto nella strada sottostante.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 che ha portato l’uomo al policlinico, i Vigili del Fuoco, l’Ispettorato del lavoro è un pattuglia della Volante.

Con tutta probabilità già oggi verranno estratte le immagini dell’impianto di video sorveglianza grazie alle quali sarà possibile ricostruire la dinamica dell’incidente che si è consumato in pochissimi istanti. Coloro che erano sul piazzale hanno sentito il rumore provocato dall’impatto della cabina della motrice contro la ringhiera che è stata divelta ma ha impedito che anche la cabina precipitasse. Il 64enne, che non è un dipendente di Formula, ricoverato con trauma cranico e agli arti, lavora per la ditta che carica i rifiuti organici del Comune.