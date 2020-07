Sulmona si trasforma in villaggio, ma la giostra di settembre è ancora in bilico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da venerdì 24 luglio a domenica 26 luglio e poi, la settimana successiva sempre da venerdì a domenica, laCittà di Sulmona si trasformerà in un villaggio medievale con musici, saltimbanchi, dame, artigiani, taverne e accampamenti. In attesa di decidere se effettuare nel mese di settembre la gara per l'assegnazione del 26° Palio continuano le attività della Giostra cavalleresca di Sulmona con la seconda edizione della Grande Fiera storica «Città di Sulmona», che quest'anno raddoppia.Nelle due settimane, l'ultima del mese di luglio e la prima del mese di agosto che ormai da un quarto di secolo, il calendario della Città dedica alla Giostra cavalleresca di Sulmona e a quella Europea, Sulmona e in particolare la villa comunale si trasformeranno in un borgo medievale animato da giocolieri, musici, artigiani, dame, saltimbanchi e guerrieri.Saranno oltre trenta gli espositori tutti dislocati all'interno della villa comunale, così come gli accampamenti dei guerrieri visitando i quali sarà possibile fare un tuffo nel passato rivivendo i momenti più suggestivi della giornata medievale. Una delle attrazioni più caratteristiche sarà la taverna medievale tedesca, fedele riproposizione di un locale bavarese del Medioevo.