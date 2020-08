Trofeo Matteotti, Pescara invasa da un fiume di biciclette. Sette gli atleti abruzzesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto pronto per il 73° Trofeo Matteotti, la classica di ciclismo d’Abruzzo organizzata dall’U.C. Fernando Perna. Oggi dalle ore 9,30 alle 10,40 a Pescara è prevista la sfilata delle squadre partecipanti sul palco allestito in piazza della Rinascita, a seguire il rasferimento verso la partenza. Alle 11,15 la corsa prenderà il via da piazza Duca degli Abruzzi. L’arrivo è previsto alle 16,15 circa. La gara si corre sul circuito ondulato di 13 giri di 15 km ciascuno, per un totale di 195 km. Il gruppo transiterà a Pescara Colli, sulle salite di via Tiberi (tra la Basilica della Madonna dei Sette Dolori e Colle di Mezzo) e Colle Caprino, a Montesilvano Colle con la successiva discesa, veloce e abbastanza tecnica, per raggiungere l’arrivo di Piazza Duca degli Abruzzi tramite Santa Filomena e la via Nazionale Adriatica. Gli abruzzesi iscritti sono sette: Andrea Di Renzo della Vini Zabù KTM, Emanuele Onesti della Giotti Victoria-Savini Due, Ivan Martinelli della D’Amico UM Tools, Francesco Di Felice, Jacopo Cortese, Antonio Di Sante e Davide Leone della Sangemini MG Kvis.