Sabato 4 Maggio 2024, 07:00

Ancora spasmodiche ricerche di Milena Santirocco, 54 anni, di Lanciano, scomparsa da domenica scorsa. Anche ieri, nel quinto giorno di perlustrazioni, non si sono avuti indizi importanti su dove possa essere. Cresce la preoccupazione dei figli Manuel e Denis e della sorella Sonia. Sono giorni drammatici e di sfinimento fisico ed emotivo. Ieri i due giovani hanno distribuito i volantini lungo la costa con l’Sos lanciato anche dall’associazione persone scomparse Penelope. I figli continuano a non essere convinti di un allontanamento volontario della mamma, né di una caduta in mare ma, piuttosto: «Che qualcuno le abbia fatto del male». Pure sull’abbigliamento non vi sono certezze. Il giubbino rosso è stato riferito da una prima testimone, ma non si sa cosa effettivamente indossasse quando domenica è giunta al mare dopo aver pranzato con i figli. La polizia continua a sentire decine di testimoni ma non emergono indizi. Indagini coordinate dal pm di Vasto Silvia Di Nunzio. Si aspetta anche che si effettui la perizia scientifica sull’auto. Sulla scomparsa c’è una ricerca a livello nazionale. Le ricerche dovrebbero proseguire fino a lunedì. Costantemente presente anche il sindaco Nino Di Fonso che si rammarica di chi parla del borgo marino come zona malfamata. «Dove ci sono le denunce - dice Di Fonso - Ho sistemato il Lungomare, rifatto asfalti e installato luci pubbliche».

Milena Santirocco, l'insegnante di ballo scomparsa dal 28 aprile. Il giallo della gomma bucata e del profilo Fb cancellato

Milena Santirocco, il fiuto dei cani porta a sud

Ricerche che ieri hanno preso la direzione sud verso Casalbordino e Vasto con numerose squadre cinofile. Proprio verso Sud hanno dato la loro indicazione i cani molecolari. La protezione civile e vigili del fuoco sono giunti fino al villaggio Poker a Casalbordino marina ma senza esito. Nessuna traccia, neppure di indumenti. Scandagliato l’intero tratto della ciclopedonale Via Verde Costa dei Trabocchi, i canneti e le rocce sottostanti. Acquisiti anche i video delle telecamere presenti fino al vastese. Dopo ore si sono alternate altre squadre anche perché dopo giorni di ricerca i cani devono riposarsi. Ci sono volontari che in 5 giorni hanno dormito 4 ore. Mercoledì ci sono stati 170 soccorritori.

Sommozzatori in mare a Torino di Sangro ma Milena Santirocco non si trova

Ieri è proseguita anche la ricerca subacquea col ritorno dei sommozzatori del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara che, stavolta, hanno passato in rassegna il tratto di mare sottostante il parcheggio di Borgata marina di Torino di Sangro dove lunedì pomeriggio è stata ritrovata la Renault Clio, di colore grigio, di Milena, che aveva anche uno pneumatico forato. I sommozzatori hanno scandagliato i fondali spostandosi di nuovo anche nella zona del Trabocco Le Morge dove avevano operato l’altro ieri, per spingersi poi ancora più a sud fino alla foce del fiume Osento. La motovedetta della Guardia Costiera ha di nuovo pattugliato il prospiciente tratto di mare. Di Milena non c’è traccia neppure con la visione dei droni ed elicotteri. Altre squadre e vigili del fuoco hanno passato in rassegna il vasto territorio della riserva regionale Lecceta di Torino di Sangro, 175 ettari compresi dei terreni comunali, scrigno di biodiversità, dove c’è stato l’ultimo aggancio del telefonino di Milena, alle 18.37 di domenica, che peraltro non si trova oltre al fatto che ha il profilo Fb cancellato. Le ultime foto, fiori, mura ciclopiche e altre bellezze naturali, inviate da Milena su whatsapp data le 15.38 di domenica. Le squadre si alternano per dipanare il mistero della scomparsa della coreografa e insegnante di ballo e fitness.