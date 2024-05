Bimbo di un mese trovato senza vita sul lettino: probabile morte in culla

E' un probabile caso di morte in culla quello che nella mattinata di oggi ha fatto scattare, purtroppo invano, i soccorsi del 118 in un'abitazione di via Basento, in zona Tuburtina a Pescara.

Sul posto anche una Volante della polizia per gli accertamenti del caso. Il piccolo deceduto aveva appena un mese di vita e sul suo corpicino non sono stati trovati, almeno in apparenza, segni di violenza. Serviranno ulteriori accertamenti per stabilire le cause del decesso, profondo lo sconforto dei genitori.