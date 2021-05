Assegnati al Tennis Chieti i campionati nazionali under 13 femminili

Il 16 maggio l'esordio contro il Ct Barletta nella B2 maschile, il 10 giugno al via il prestigioso open Lazzaroni. Ma la novità dell’ultim’ora è l’assegnazione al Circolo tennis di Chieti dei campionati nazionale under 13 femminili che si disputeranno sui campi in terra rossa di Piana Vincolato dal 30 agosto al 5 settembre. Un appuntamento di prestigio per il team del presidente Ennio Marianetti che in passato ha lanciato diverse giovani atlete che si sono poi affermate a livello nazionale e si sono affacciate sulla scena internazionale. Evento che si disputerà a quasi un anno di distanza dai campionati femminili di terza categoria.

“E’ un momento di grande fermento per il nostro circolo – ha commentato il presidente Marianetti – poiché ci stiamo preparando per affrontare al meglio gli eventi che, da qui alla fine della stagione, ci vedranno in prima linea. Ci piacerebbe rendere ancora più accogliente questa struttura e stiamo lavorando proprio in questa direzione. Dal punto di vista dell’attività tecnico-agonistica e di formazione, la riapertura dopo il lungo stop forzato, ci consente di guardare con ottimismo all’immediato futuro”.

Resta un appuntamento consolidato quello dell’open Lazzaroni, in calendario dal 10 al 26 giugno, con tabellone sia maschile sia femminile, che avrà un montepremi complessivo di 10 mila euro. Per l’occasione sono previste alcune attività collaterali che saranno svelate nelle prossime settimane.

Intanto, domenica 16, la squadra maschile del CT Chieti esordirà in casa contro il CT Barletta nella prima giornata del campionato nazionale di serie B2.

La squadra è composta da Diego Bravetti (2.5), Paolo Bonafede (2.6), Alessandro Sciulli (2.6), Paolo Cartuccia (2.8), Antonio Crocetti (2.8) e Stefano Di Matteo (3.3). I teatini sono inseriti nel girone 8 insieme ai barlettani, al Ct Mesagne, al Tennis Petrarca di Napoli, al New Tennis di Torre del Greco, al Ct L’Aquila ed all’Out Line Tennis School di Lecce.

Altro appuntamento di rilievo per il tennis giovanile troverà spazio ad inizio luglio, dal 3 all’11, con la disputa, sui campi di Piana Vincolato, del Trofeo Kinder riservato agli under 13, agli under 14, agli under 15 ed agli under 16. Anche qui i tabelloni saranno sia maschili sia femminili.

