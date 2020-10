Tennis: fasi finali al CT Pescara, si concludono gli Internazionali Under 18

In attesa delle finali dei tabelloni di singolare in programma, sono stati assegnati a Pescara i primi titoli nell’ITF “Junior CT Pescara”, torneo internazionale Under 18 maschile femminile. Il doppio maschile è stato appannaggio della coppia composta da Enrico Baldisserri e Gabriele Piraino, numero 2 del torneo, che hanno sconfitto 63 64 i favoriti del tabellone, Niccolò Ciavarella e Daniele Minighini. Andrea Maria Artimedi e Federica Urgesi, prime teste di serie, confermano il titolo vinto una settimana fa sul Garda, battendo 63 62 in finale Camilla Gennaro ed Emma Rizzetto.

Fari puntati proprio sulla stella nascente del tennis abruzzese Artimedi, che andrà a caccia anche del titolo di singolare dopo aver battuto 63 64 in semifinale Chiara Fornasieri, testa di serie numero 2. La 17enne di Roseto, tesserata col Circolo Tennis Mosciano, ormai lanciata verso lidi internazionali e già attenzionata dai migliori coach come l'Accademia di Giorgio Galimberti, dovrà vedersela contro la prima testa di serie, la ceca Klara Novakova, che non ha lasciato scampo a Maria Pia Vivenzio, battuta 61 62.

Nella finale maschile, protagonisti saranno Daniel Bagnolini e Mariano Tammaro.

