Campionati italiani di marcia, a Frosinone trionfano Fortunato e Colombi

Una festa della marcia nel centro di Frosinone, con in campionati italiani ma anche con centinaia di partecipanti nelle altre gare in programma. Via Aldo Moro è diventata il "villaggio" della manifestazione.

Nelle due gare assolute, maschile e femminile, c’è stato il dominio nella 20 km maschile da parte di Francesco Fortunato (Fiamme Gialle). Il pugliese, laziale d’adozione ha concluso la gara in 1h22:15 imponendosi ancora nel tricolore dopo aver vinto la gara indoor di Ancona. Al secondo posto un under 23 Diego Giampaolo (Fiamme Gialle), che ha conquistato il personale con 1h23:40. Al terzo posto Michele Antonelli (Aeronautica Militare) con il tempo di 1h23’04”. Nel femminile, invece, nella gara dedicata anche al ricordo della marciatrice azzurra Annarita Sidoti, la vittoria è andata a Nicole Colombi (Carabinieri) che termina in 1h34:03 secondo posto per Eleonora Dominici (Fiamme Gialle/ACSI Italia), terzo per Federica Curiazi (Atl. Bergamo) 1h36’32”.



E’ stata una bellissima domenica dedicata alla marcia nel capoluogo. L'organizzazione della manifestazione è stata affidata all'Atletica Ceprano del presidente Sandro Ceccacci, già presidente Fidal Frosinone, col patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Frosinone e del Comitato provinciale Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) oltre che di Sport e Salute. Tutti i risultati