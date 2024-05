«Sono contento che Milena sia stata ritrovata, l’ho saputo dai notiziari. Poi ho saputo della ritrattazione sulla messinscena del sequestro di persona con due uomini che volevano ucciderla. Non ho idea di come sia finita a Castel Volturno e neppure se aveva un nuovo fidanzato casertano». L’ex fidanzato lancianese di Milena ha raccontato alcune vicende della storia. «Non mi risulta che Milena avesse problemi economici. Quando eravamo insieme entrambi spendevamo poco e inoltre condividevano le stesse passioni. Trovavo che tutto era normale. Siamo stati insieme un anno e mezzo e poi ci siamo lasciati lo scorso fine luglio. Successivamente ci siamo rifrequentati fino a due mesi fa. L’ho vista tranquilla anche quando abbiamo ricominciato la relazione, interrotta da lei il 6 febbraio».

IL PARROCO

Risulta che lo scorso ottobre sia andata da un esorcista. «Della benedizione da parte di padre Pius non sapevo nulla, ma mi sembra strano perchè tra gli argomenti di cui parlavano, e da noi trattati in alcune occasioni, e in questo la pensavano alla stessa maniera in merito a santoni, maghi e cartomanti e ci ridevamo pure sopra».

Padre Pius ha sottolineato chiaramente che non c’è stato alcun esorcismo ma che Milena era andato da lui perché aveva alcuni problemi legati alla sua attività, in palestra aveva trovato oggetti riconducibili a un presunto maleficio, per cui ha solo chiesto una benedizione perché tutto andasse per il meglio.

Non del tutto escluso eventuali problemi economici, ma non c’è stato né malocchio e tantomeno il rapimento.

IL PRIMO RACCONTO

Sabato sera a Castel Volturno Milena ha chiesto aiuto a un bar e il titolare della caffetteria ha raccontato: «Era provata, disidratata, confusa e bagnata. Ho chiamato il 118, polizia e carabinieri. Nell’attesa l’abbiamo solo accudita un po’ e dato abiti asciutti. Poi è stata chiamata la mamma, si ricordava il numero. Quanto è entrata indossava una tuta nera e scarpe scure». Ora Milena cerca di ritornare alla serenità, ma per ora resta aperto l’iniziale fascicolo giudiziario aperto dal pm di Vasto Silvia Di Nunzio sull’ipotesi di sequestro di persona contro ignoti. Si stanno inoltre muovendo sul caso, sul loro territorio di riferimento, i poliziotti del commissariato di Castel Volturno e della Mobile di Caserta. Ieri gli agenti hanno perlustrato stagni e acquitrini dell’Oasi dei Variconi, zona vicino al centro abitato di Castel Volturno, dove 2 uomini incappucciati, come ha detto inizialmente Milena, hanno tentato di ucciderla tentando di affogarla nella palude. Di certo aveva ferite ai polsi. Cosa è successo. L’intera verità va ancora ricercata.