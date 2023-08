La Viterbese c'è: dopo la mancata iscrizione ripartirà dalla Promozione. Ripescato il Tarquinia

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La Viterbese 1908 non è sparita, ma è viva e vegeta. Al punto che, dopo non aver potuto iscriversi alla serie D per la mancata disponibilità dello stadio Rocchi di Viterbo, ha deciso di continuare a fare attività.

Da qui la richiesta di essere ammessa all’attività regionale della Figc Lazio. Richiesta che è stata accolta: la Fedrcalcio ha dato il via libera all’inserimento, in soprannumero, della Viterbese nel campionato di Promozione laziale.

La decisione ha spinto il Comitato regionale Lazio ad allargare l’organico del campionato di Promozione, portando a 17 il numero di squadre di ogni raggruppamento, in modo da rendere omogeneo lo svolgimento del calendario per tutti i gironi.

Di conseguenza, l’inserimento della Viterbese, come spiegato dal comunicato che ha svelato gli organici dei campionati regionali, ha portato “beneficio” anche ad altre quattro squadre, le ultime della graduatoria dei ripescaggi che erano rimaste fuor, per il raggiungimento del numero di 80 squadre.

Vengono dunque ammesse in Promozione anche il Tarquinia, il grifone Gialloverde, l’Atletico vescovio e il Manzi Giovanni Itri.

La Promozione avrà quattro giornate in più da giocare, ma la data di inizio resta al 17 settembre, così come la conclusione sarà sempre al 5 maggio 2024.