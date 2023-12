Ferentillo. Il team dello chef Trotti vince l'oro ai campionati italiani di cucina Jolly arrivato dall'Africa su un barcone adesso fa l'aiuto in cucina

TERNI Valentina 14 anni, Simone 28, Jolly 26, Gina 69, Carlo 74, Lorenzo 17 e, ovviamente, lo chef Trotti che ha messo in piedi un team eterogeneo di cuochi umbri che hanno partecipato ai campionati italiani di cucina vincendoli alla grande con diversi piatti tipici dell’Umbria e della Valnerina. Il titolare dell’osteria del Trap di Ferentillo ha formato una squadra composta da esperti con esperienze diverse e alle spalle storie di vita da raccontare, come quella di Jolly Okoh, aiuto in cucina all’osteria del Trap arrivato sette anni fa in Italia su un barcone partito dall’Africa, che ha dedicato “l’oro della cucina” a tutti gli africani augurando loro la stessa fortuna che ha avuto lui. Poi la giovanissima Valentina Trotti di 14 anni (figlia di Umberto) studentessa del Liceo Donatelli che alle serate in discoteca preferisce la cucina del ristorante, arrivando seconda a Catania ad una competizione del miglior chef d’Italia tra ragazzi dove lei era la più piccola d'età.

Dalla più giovane cuoca al più anziano: il capostipite della trattoria del “Trap” Carlo Trotti, sempre alla ricerca di prodotti locali da cucinare. Ed ancora: Simone Camilucci braccio destro dello chef da oltre 10 anni, Gina Vannucci che continua a portare avanti il suo agriturismo biologico ad Arrone e Lorenzo Puscasu studente dell’alberghiero di Terni. La squadra ha vinto l’oro ai campionati italiani di cucina su un nutrito numero di partecipanti, presentando piatti semplici e genuini come soltanto la Valnerina può dare.