​Finisce sotto la sua motozappa, muore agricoltore 69enne nel Pescarese

Nuova tragedia sul lavoro oggi in Abruzzo. Un uomo di 69 anni è morto questa mattina in un incidente agricolo a Montesilvano (Pescara), nei pressi della strada comunale Fonte delle More. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando il terreno con una motozappa e, mentre effettuava una retromarcia, a causa del dislivello del terreno avrebbe perso l'equilibrio finendo sotto la fresa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno solo potuto constatare il decesso, insieme ai Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Pescara e del Distaccamento di Montesilvano.



