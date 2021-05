Schianto con l'auto nella notte: muore un giovane agricoltore, ferito gravemente l'amico

AVEZZANO - Un ragazzo di 28 anni, Umberto Bianchi, di Avezzano, è morto a seguito di un incidente stradale che si è verificato nella notte.

Nello schianto della sua Alfa 147 è rimasto ferito anche un altro giovane, di origini albanesi, che ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, in prognosi riservata.

La dinamica esatta dell'incidente è ancora da ricostruire, ma da quanto è emerso sembra che l'auto si è schiantata contro un muro sulla Circonfucense, nella zona di Paterno.

Per il giovane, che era un agricoltore e lavorava nel Fucino, non c'è stato nulla da fare.

