Incidente sul lavoro. Viene travolto dal trattore: grave 78enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo incidente agricolo in provincia di Teramo. Questa pomeriggio, intorno alle 16, a Santa Lucia di Roseto, un contadino di Q.U. 78ene del posto è stato travolto da una motozappa.Secondo una prima ricostruzione fatta da parte dei carabinieri di Roseto. Erano le 16 quando un 78enne del posto ha fermato il suo trattore in cima alla strada decisamente in pendenza per poi scendere. L'uomo è sceso ed ha alzato lo sportello posteriore che copre le frese, quando lo stesso sportello, a causa di un arretramento del trattorino lasciato evidentemente sfrenato, gli è caduto con violenza su una gamba, provocandogli una frattura scomposta di tibia e perone.I primi a prestargli soccorso sono stati gli altri dipendente dell’azienda agricolo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata, che ha subito trasportato il pensionato presso il reparto di ortopedia di Teramo per le cure del caso. L’anziano non versa in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Roseto degli Abruzzi e il personale dell'Asl di Teramo. Il proprietario del terreno dovrà chiarire a quale titolo il 78enne stava lavorando.