Agganciato da un macchinario, muore a Porano agricoltore di 28 anni

ORVIETO Tragico incidente nella tarda mattinata di sabato a Porano ( Terni) in località Poggio Amante, dove un giovane di 28 anni di Orvieto è morto mentre stava lavorando su un terreno agricolo. Da quanto appreso, sembra che il ventottenne stesse formando alcune rotoballe con un macchinario che ad un certo punto lo

avrebbe agganciato, incastrandolo negli ingranaggi. Il giovane, pur soccorso dagli operatori del 118, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Orvieto e i carabinieri per gli accertamenti del caso. L'accaduto è stato portato all'attenzione dell'autorità giudiziaria di Terni e la salma del ventottenne trasferita all'obitorio dell'ospedale di Perugia dove verrà probabilmente sottoposta ad autopsia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane orvietano sembra stesse lavorando sul terreno agricolo come terzista, ovvero su incarico di un privato.

Appresa la notizia, il sindaco di Porano, Marco Conticelli, si è recato sul luogo dell'incidente: «Esprimo a nome mio personale e dell'amministrazione che rappresento - ha detto il sindaco - le più sentite condoglianze ai familiari di questo

giovane lavoratore.

Siamo vicini a loro in un momento così tragico e difficile».