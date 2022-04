Con il trattore finisce contro un albero: muore agricoltore di 75 anni

Stava lavorando in un terreno di sua proprietà ed è rimasto ucciso sotto il trattore. A perdere la vita, nel pomeriggio di ieri, è stato un anziano agricoltore, C.I., 75 anni. L’incidente si è verificato nelle campagne di Collecorvino, in contrada Sant’Antonio, nella provincia di Pescara, in una zona molto conosciuta per la presenza di un ristorante. L’uomo era alla guida del mezzo e stava eseguendo una manovra quando, per cause in corso di accertamento, è andato ad urtare con forza contro il ramo basso di un albero ed è rimasto schiacciato. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi e sul posto, inviata dalla centrale operativa, è arrivata da Penne un’ambulanza medicalizzata del 118. Ma è stato tutto inutile: i sanitari, infatti, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Nel frattempo era stato predisposto anche l’intervento dell’elicottero di soccorso per il trasporto urgente in ospedale, ma non è stato più necessario. Alle operazioni, oltre al 118 hanno partecipato anche i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo. Rilievi ed indagini sono curati dai carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Luca La Verghetta. Gli ulteriori approfondimenti saranno utili a ricostruire con maggiore esattezza la dinamica dell’incidente.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Teramo, travolto dal trattore: muore padre di tre figli TERAMO Il trattore si ribalta e finisce sulla strada: 60enne muore... TERAMO Si ribalta con il trattore: morto dopo due settimane di agonia