Il derby della Tuscia di pallavolo di B maschile è andato al Tuscania.

Il sestetto tuscanese ha vinto il match in casa contro il Civita Castellana per 3-1 (25-22- 25-15, 21-25, 29-19) dopo due ore di gioco.

Gara avvincente e anche combattuta con la squadra di casa che ha messo in evidenza una maggiore qualità sotto rete sia in fase di attacco che in fase difensiva.