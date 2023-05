Sorelle in fuga dalla casa famiglia, la minore ritrovata a Bagnaia

Stefania, la tredicenne scomparsa un mese fa dopo l'uscita da scuola a Cerveteri, è stata trovata ieri dai carabinieri di Viterbo e riaccompagnata nella casa famiglia in cui era ospitata. Continuano invece le ricerche della sorella maggiore, Ginevra di 16 anni. Proprio quest'ultima era stata raggiunta dalla sorella a Viterbo, dove è ospite anche lei di una struttura di accoglienza, mentre la madre risulta domiciliata a Bagnaia. I carabinieri continuano le ricerche per rintracciare anche la 16enne.

A dare notizia del ritrovamento ieri sera è stata la sindaca di Cerveteri, Elena Gabetti. «Ho appena ricevuto notizia dai carabinieri che Stefania è stata ritrovata da loro e riaccompagnata nella struttura in cui era ospitata», ha annunciato in un post sui social. La conferma è poi arrivata da carabinieri del comando provinciale, secondo i quali («Le indagini sono ancora in corso», hanno sottolineato) all'appello mancherebbe ancora la sorella maggiore Ginevra.

Stefania e Ginevra Lastrico sembravano scomparse nel nulla dal 13 aprile. A una settimana dal loro allontanamento avevano fatto perdere le loro tracce: nonostante gli appelli e le ricerche continue delle forze dell'ordine, delle due fuggite da case famiglia distinte non era stata trovata traccia. Era però certo che le due sorelle si erano incontrate a Viterbo, al terminale dei bus Cotral, prima di venir inghiottite in chissà quale altra città. Ma comunque unite per stare di nuovo insieme. In un primo momento era arrivata la notizia che le due ragazzine si erano riabbracciate a Bagnaia, dove vive la madre. La quale avrebbe detto più volte che le figlie se ne erano andate a Roma.

Ma Stefania è stata ritrovata proprio a Bagnaia, dove ha sempre vissuto con la sua famiglia prima che gli assistenti sociali decidessero di affidarla alla casa famiglia di Cerveteri. La ragazzina, insieme alla sorella più grande, aveva trovato rifugio in casa dell'ex compagno della madre. «Ai carabinieri e a tutte le forze dell'ordine che hanno lavorato per il suo ritrovamento, il mio ringraziamento per quanto fatto», ha aggiunto la sindaca.