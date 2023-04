Sabato 15 Aprile 2023, 05:40

Separate dai servizi sociali, fuggono dalle nuove famiglie per stare di nuovo insieme. Due sorelle di 13 e 16 anni si sono allontanate volontariamente dai genitori affidatari. Cercate nel capoluogo viterbese per tutta la giornata di ieri, di loro non ci sarebbero tracce. L’allarme è scattato giovedì sera per la più giovane. Due giorni fa Stefania, uscita dall'istituto Salvo D'Acquisto di Cerveteri dove frequenta la scuola, non ha fatto rientro nella casa famiglia dove vive e ha fatto perdere le sue tracce.

La sorella maggiore avrebbe fatto lo stesso a Viterbo, uscendo dalla casa famiglia e non facendo più ritorno. I “genitori” hanno subito lanciato appelli sui social e allertato le forze dell’ordine. Dopo una notte di ricerche, ieri mattina a Viterbo è stato segnalato l’allontanamento della sorella 16enne. Probabilmente le due ragazzine si erano accordate per incontrarsi e stare di nuovo vicine. Insieme come prima di essere affidate a due famiglie diverse e in due città diverse. La lontananza sarebbe stata un dolore troppo grande da sopportare e avrebbero deciso di riunirsi fuggendo dalle rispettive residenze.

Le ricerche dei carabinieri, allertati su tutto il territorio, si sono concentrate a Viterbo, dove si ipotizzava che le due sorelle si sarebbero incontrate. Gli appelli per il ritrovamento sono stati pubblicati e condivisi sui social. La 13enne, in base alle descrizioni postate su Facebook, dovrebbe indossare un giubbotto bianco con una striscia di elastico nero ai lati della vita e una felpa rossa. Le ricerche delle forze dell’ordine sono andate avanti per tutto il pomeriggio ma non hanno dato esiti positivi. Allertati anche tutte le stazioni della provincia, le due ragazzine potrebbero infatti essersi incontrate anche in uno dei comuni della Tuscia. E da qui essere partite per un’altra città. Le ricerche continueranno anche nella giornata di oggi.