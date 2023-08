Il Fc Rieti tiene testa al Cerveteri: 1-1 in amichevole. In gol Tramontano. Domenica allo Scopigno

RIETI - Resiste l'imbattibilità estiva del Fc Rieti, che dopo il successo con l'Astrea (1-0) e il 2-2 con la W3 Maccarese, torna da Cerveteri con un 1-1 in rimonta firmato da capitan Gabriele Tramontano, al suo primo centro stagionale in amarantoceleste.

Un pareggio che ha messo in evidenza ulteriori segnali di crescita e di miglioramento, sia sotto l'aspetto tattico, che fisico, in attesa della prima sfida 'da tre punti' in programma il prossimo 3 settembre alle 15,30 allo stadio "Manlio Scopigno" contro la Sanpolese nel turno preliminare di Coppa Italia.

Prima però, ancora un test di rodaggio, quello di domenica 27 agosto (ore 11) contro il Palocco, sempre allo “Scopigno”.